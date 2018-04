Teelt voederbieten groeit richting 2.000 hectare

Was het areaal van de voederbieten tussen 2011 en 2014 weggezakt naar 280 hectare, de laatste jaren groeit de teelt.

In 2017 was het areaal 1.540 hectare. Dit jaar lijkt de teelt van voederbieten opnieuw te groeien. Jos Groot Koerkamp, commercieel manager bij Limagrain, verwacht dat het areaal voederbieten dit jaar uitkomt tussen 1.700 en 2.000 hectare.

Derde gewas en hogere opbrengsten

De voederbieten kennen een opleving door onder meer de noodzaak van een derde gewas. Daar bleek ook dat de moderne rassen enorme opbrengsten kunnen geven. Vorig jaar was zelfs een topjaar met opbrengsten die zeker op 120 ton of hoger uitkwamen met ook nog eens een hoge voederopbrengst in kVEM per hectare.

Krachtvoerkosten drukken

Een andere reden voor de toename is dat veel veehouders een vrij grote grasvoorraad hebben en op zoek zijn naar producten die de krachtvoerkosten kunnen drukken. Dat kan door de mais als ccm of mks te oogsten, maar een deel van het land inruimen voor voederbieten is ook een optie. Daarnaast ziet Groot Koerkamp een toenemende samenwerking tussen veehouders en akkerbouwers, waarbij de akkerbouwers de meer krachtvoerachtige teelt zoals voederbieten, maar ook veldbonen, voor hun rekening nemen.