Lagere stikstofnorm na scheuren grasland

Derogatiebedrijven krijgen eerder te maken met lagere stikstofnormen na het scheuren van grasland. Het gaat om scheuren van grasland voor graslandvernieuwing en voor de teelt van mais.

Derogatiebedrijven moeten al dit jaar rekenen met scherpere normen die zijn opgenomen in het zogenoemde Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Dat zegt het ministerie van LNV in antwoord op vragen van Boerderij over het derogatievoorstel van de Europese Commissie.

Twee aanscherpingen

Het gaat om twee aanscherpingen ten opzichte van andere bedrijven die geen derogatie aanvragen:

• Scheuren van grasland voor graslandvernieuwing mag na 31 mei tot uiterlijk 31 augustus, voorwaarde is dan wel dat wordt gerekend met een 50 kilo lagere stikstofgebruiksnorm. Voor derogatie bedrijven gaat dat in 2018 al in, voor andere bedrijven in 2019;

• Indien grasland op zand en löss wordt gescheurd voor het inzaaien van mais moet worden gerekend met een stikstof gebruiksnorm die 65 kilo stikstof lager is. Voor derogatiebedrijven gaat dat in 2018 in, voor andere bedrijven in 2021.

Afwijzing krijgt na-ijleffect

Een andere aanscherping specifiek voor derogatiebedrijven is dat afwijzing van de aanvraag in 2018 ook betekent dat in 2019 geen derogatie aangevraagd kan worden. Hoe dat gaat in 2020 na afwijzing in 2019 zal in een volgend derogatiebesluit worden vastgelegd volgens een woordvoerder van LNV.

Het ministerie benadrukt dat de voorwaarden in het derogatiebesluit in de Nederlandse wetgeving worden verwerkt zodra er een definitief derogatiebesluit is. En dan pas is het aanvragen van derogatie mogelijk. Op woensdag 4 april wordt over het derogatievoorstel gestemd in het Brusselse Nitraatcomité.