100 nieuwe bedrijven betrokken bij I&R-affaire

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft ongeveer 100 nieuwe bedrijven op het oog waarvan de identificatie en registratie (I&R) van runderen mogelijk niet op orde is.

De bedrijven komen bovenop de 2.200 bedrijven die eerder genoemd werden in de I&R-affaire in de rundveehouderij.

Bedrijven worden bezocht door NVWA

De NVWA gaat de komende tijd ongeveer 60 bedrijven bezoeken, 42 bedrijven worden administratief geblokkeerd waardoor ze geen dieren kunnen aan- of afvoeren. De maatregelen zijn onderdeel van de tweede fase van het onderzoek naar de I&R-affaire in verband met het fosfaatreductieplan in de melkveehouderij.

Geen nakomelingen

De bedrijven zijn aan het licht gekomen na inventarisatie van de NVWA en uitvoeringsorganisatie RVO.nl. Het gaat bijvoorbeeld om bedrijven waar dieren ouder dan 27 maanden zonder nakomelingen geregistreerd staan, terwijl zij volgens andere administratieve gegevens wel melk geven.

Registratie op orde

In de eerste fase van het onderzoek werden aanvankelijk 2.200 bedrijven geblokkeerd. Van deze bedrijven zijn nu nog 81 bedrijven geblokkeerd, omdat de gegevens niet op orde zijn. Bedrijven worden vrijgegeven als aantoonbaar is dat de registratie van de dieren weer op orde is.