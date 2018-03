Start vruchtbare kringloop Gelderland

Voor veehouders uit de Gelderse Vallei, Randmeerkust, Veluwe, IJsselzoom en het Rivierengebied wordt de Vruchtbare Kringloop Gelderland gestart.

Dat meldt DLV Advies. Het project wordt analoog aan de opzet van Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Vruchtbare Kringloop Overijssel opgezet. Aan het nieuwe project kunnen zo’n 300 veehouders deelnemen.

Vruchtbare Kringloop

Het project richt zich op het duurzaam ontwikkelen van een vitaal platteland in deze regio. Deelnemers werken aan het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid, het verminderen van de milieubelasting en het vergroten van de biodiversiteit op het eigen bedrijf. Samen werken de deelnemers zo aan een duurzame en economische groei van het agrarische bedrijf, maar ook aan een vitaal platteland.

Inzicht in bodemleven

Deelname geeft inzicht in het bodemleven, de relatie tussen de bodem en het klimaat en het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid. Het programma bestaat uit onder meer studiegroep-bijeenkomsten, excursies, thema- en veldbijeenkomsten over de bodem en informatie over optimale gewassen, CO 2 en graslandverbetering.

Aanmelden kan zowel individueel als met een groep. Deelname kost € 200 voor 2018.