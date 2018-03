Omvang werkelijke fraude I&R nog steeds onduidelijk

De daadwerkelijke omvang van fraude bij de registratie van runderen in verband met het fosfaatreductieplan is nog niet helder.

Dat blijkt tijdens een debat in de Tweede Kamer. Veel fracties wilden van Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, weten hoeveel bedrijven nu daadwerkelijk gefraudeerd hadden, nadat eerder 2.100 bedrijven geblokkeerd werden.

Minister Schouten kan deze vraag nog niet beantwoorden. Om de omvang van fraude vast te stellen moet je ook bepalen of er opzet was bij de afwijkende gegevens. Om dat vast te stellen, moeten nog een aantal stappen worden gezet, legt de minister uit.

Ook kleine fouten zijn gevaarlijk

De minister benadrukt dat ook kleine fouten in het I&R-systeem gevaarlijke fouten zijn, omdat het gaat om de registratie van dieren. “Het I&R-systeem moet op orde zijn”, aldus de minister. Ze herhaalde het belang van het systeem voor de dier- en volksgezondheid en voor de hele sector.

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit tijdens het debat in de Tweede Kamer over de fraude bij de registratie van rundvee. - Foto: ANP

Schouten riep boeren op om hun gegevens in het I&R-systeem met regelmaat te controleren, ook aan de hand van andere registraties die zij doen. Boeren zijn zelf verantwoordelijk voor de registratie, vindt Schouten. Voorstellen van SGP-Kamerlid Roelof Bisschop om de overheid de kosten van DNA-onderzoek te laten betalen als blijkt dat de boer geen fouten had gemaakt, wees ze daarom van de hand.

Nog 250 bedrijven geblokkeerd

De NVWA heeft afgelopen week nog zo’n 150 rundveebedrijven gedeblokkeerd in de I&R-affaire. Van de 2.100 bedrijven zijn nu nog ongeveer 250 bedrijven geblokkeerd. Bij deze bedrijven is nog verder aanvullend onderzoek nodig om de I&R weer op orde te stellen. De inzet is nu hoofdzakelijk gericht op het deblokkeren van de bedrijven. Na de administratieve ronde wordt half april een tweede fase van het onderzoek gestart.

De Tweede Kamer wilde van de minister ook weten hoe het nu staat met het hoge percentage tweelingen, maar daar kan de minister ook nog geen antwoord op geven. In de tweede fase van het onderzoek, vanaf half april, worden de bedrijven met een opvallend hoog percentage meerlingen verder onderzocht. Hierbij worden ook fysieke bedrijfscontroles gedaan.

Kritiek fracties op grote woorden minister

Schouten kreeg tijdens het debat van diverse fracties kritiek op de grote woorden die ze bij aanvang van de affaire gebruikte. Ze herhaalde hierbij haar excuses dat ze de impact van deze woorden heeft onderschat. “Maar als deze cijfers morgen weer op mijn bureau komen, dan ga ik weer ingrijpen. Het is in groot belang dat I&R op orde is”, aldus Schouten.

CDA‘er Geurts heeft twijfels bij de juridische grond voor de blokkades van totale bedrijven, in plaats van blokkades van individuele dieren. Schouten zegt dat dit gebaseerd is op Europese regelgeving.

Boeren betrokken bij verbeteren I&R-systeem

Schouten is met vertegenwoordigers van de sector in gesprek over het verbeteren van het I&R-systeem. Hiervoor zijn inmiddels 15 suggesties gedaan, variërend van aanpassingen van overheidsregels tot sectorafspraken. Op verzoek van VVD worden boeren ook betrokken bij het verbeteren van het I&R-systeem.