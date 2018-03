NVWA: calcium-magnesiuminfuus moet op VKI

De NVWA krijgt regelmatig meldingen van spuitplekken bij slachtkoeien terwijl er niets op het voedselketeninformatieformulier (VKI) ingevuld staat. Gezien de plaats van de spuitplekken gaat het in de meeste gevallen om een calcium-magnesiuminfuus.

Calcium-magnesiuminfuus moet op VKI-formulier staan

In het Tijdschrift voor Diergeneeskunde wijst de NVWA erop dat ook een calcium-magnesiuminfuus op het VKI-formulier vermeld moet worden, anders volgt controle van het bedrijf. Elke recente behandeling moet vermeld zijn. Bij de eerste keer waarop een spuitplek zonder vermelding aangetroffen wordt en er uit het bedrijfsbezoek blijkt dat er geen andere medicijnen gebruikt zijn, geeft de NVWA een waarschuwing. Wel worden de kosten van onderzoek in rekening gebracht, een bedrag van € 250 tot € 300.

Boete en bijkomende kosten lopen op tot € 10.000

Bij een tweede keer dat een onvolledig VKI-formulier aangetroffen wordt, volgt een boete van € 2.500+ retributie. Zit een koe in een wachttermijn voor bijvoorbeeld antibiotica, dan volgt een boete van € 5.000 plus € 2.500 voor een foutief VKI-formulier, plus restributie, plus afkeuring van de koe. Dat alles komt al snel neer op € 10.000.