Geen melding aan buitenland over verdachte runderen

Buitenlandse overheden hebben geen melding ontvangen over de uitvoer van runderen van in het kader van de I&R-affaire geblokkeerde bedrijven.

Reeds uitgevoerde, verdachte runderen van bedrijven die in de afgelopen in verband met de I&R-affaire zijn geblokkeerd, blijven vooralsnog buiten het onderzoek. Het ministerie heeft ervoor gekozen om aan buitenlandse overheden geen melding te maken van de uitvoer van kalveren of runderen waarvan de I&R mogelijk niet op orde is. Dat meldt het ministerie desgevraagd. Van geblokkeerde bedrijven kunnen geen verdachte dieren meer worden afgevoerd.

NVWA

Dat aan het buitenland geen melding is gemaakt, heeft te maken met de analyse van het Bureau Risicobeoordeling van de NVWA, die tot de conclusie komt dat er geen sprake is van een verhoogd risico voor de volks- of diergezondheid. “Om deze redenen is er op dit moment nog geen melding gemaakt rond meerlingkalveren aan het buitenland”, aldus het ministerie in een toelichting.

Ondertussen is wel de Europese Commissie ingelicht over de situatie. De Europese Commissie is zeer te spreken over de aanpak van het ministerie.