Cargill stapt in koe-gezichtsherkenning

Voedingsreus Cargill stapt in de gezichtsherkenning van koeien (en later ook andere dieren).

Het bedrijf doet dit via een minderheidsbelang in het Ierse softwarebedrijf Cainthus. Dit bedrijf gebruikt gezichtsherkenning bij dieren met hetzelfde doel als andere bedrijven dat doen met chips, tags en dergelijke: per dier het gedrag controleren en aan de hand daarvan nagaan of het goed in zijn of haar vel zit.

Geen halsbanden of ingrepen nodig

De techniek van Cainthus vergt echter geen halsbanden of ingrepen aan het dier. De monitoring van het gedrag gebeurt met behulp van camera’s in de stal of elders.

Het systeem is de afgelopen jaren al beproefd op melkveebedrijven in Canada, de VS, in Spanje en China. Nu zijn de kosten per dier nog vrij hoog, maar in de toekomst moeten die fors omlaag. Zozeer zelfs dat de techniek ook gebruikt kan worden bij kippen en zelfs vissen, aldus Cainthus.