Vaker tussenklauwontsteking gemeld in Veekijker

De ziekte van Mortellaro is in Nederland de belangrijkste infectieuze klauwaandoening. Maar er lijkt ook een toename te zijn van tussenklauwontsteking, een andere klauwaandoening.

Dat meldt de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) op basis van signalen uit de Veekijker.

De overeenkomst tussen de ziekte van Mortellaro en tussenklauwontsteking is dat ze vooral voorkomen bij jonge melkkoeien. Tussenklauwontsteking wordt behandeld met antibiotica per injectie (overleg met de dierenarts). De behandeling van Mortellaro is een lokale behandeling met of zonder antibiotica.

Naast behandelen van een tussenklauwontsteking met antibiotica, draagt een pijnstiller bij in het genezingsproces en welzijn van het dier. - Foto: Wick Natzijl

Zowel voor de preventie als de genezing van infectieuze en niet-infectieuze klauwaandoeningen, is goede voeding noodzakelijk. Daarbij spelen spoorelementen- en vitaminevoorziening een essentiële rol voor de ontwikkeling van een goede klauw, maar ook voor een goede huidweerstand om Mortellaro en andere infecties de baas te blijven.

Uit recent onderzoek blijkt dat, onafhankelijk van de keuze van behandeling van Mortellaro (spray of gel), het aanbrengen van een verband ter ondersteuning van de behandeling gedurende drie tot vijf dagen altijd zinvol is. Dat meldt de GD. Wanneer het verband langer dan vijf dagen moet blijven zitten, dan moet het goed afsluiten en niet knellen.