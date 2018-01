Topruwvoer betekent veel geld besparen

Melkveebedrijven die het hoogste rendement realiseren, presteren steevast top in hun ruwvoerproductie.

Accountants zien verschillen van 15% tot 20% in ruwvoeropbrengsten binnen regio’s. Dat betekent dat veel veehouders geld laten liggen, stelt kweekbedrijf Limagrain.

De belangrijkste winst van een hoge ruwvoeropbrengst per hectare is dat er minder of geen aankoop van voer nodig is. De variatie in voerkosten tussen bedrijven loopt op tot 4 cent per kilo melk (variatie van 8-12 cent voerkosten). De potentiële besparing is dan tienduizenden euro’s.

Hoogst mogelijke kVEM-opbrengst winnen

Een besparing van 4 cent per kilo melk is niet zomaar gerealiseerd. Limagrain stelt dat de eerste doelstelling moet zijn om van elke hectare de hoogst mogelijke kVEM-opbrengst te winnen. Daarbij zijn mest en meststoffen de grondstof voor VEM-productie. Daarnaast moet perceelspecifiek naar opbrengst worden bemest.

Voor de snijmaisteelt is kVEM per hectare dan maatgevend. Dit is de som van opbrengst van droge stof maal kwaliteit (VEM) per kilo droge stof. Limagrain adviseert te kiezen voor rassen met een goede celwandverteerbaarheid, omdat dit extra potentiële energie biedt. Volgens de organisatie levert 1% extra verteerbaarheid 15 VEM per kilo droge stof op.

Ruwvoerbenutting volgende stap

Naast de ruwvoerteelt is ruwvoerbenutting de volgende stap. Ook daar is vakmanschap nodig om het juiste oogstmoment te kiezen, zorg te dragen voor een goede bewaring en een uitgebalanceerd rantsoen. Dat alles draagt bij in beperken van de verliezen en dus verhogen van de efficiëntie.