Fransen stoppen met verplichte vaccinatie blauwtong

Franse veehouders hoeven hun runderen niet langer verplicht te vaccineren tegen blauwtong.

Gezien de niet te stoppen verspreiding van de ziekte over het hele land en door een tekort aan het vaccin om alle dieren te enten, is heel Frankrijk nu aangeduid als gereglementeerde zone voor blauwtong 4 en 8. Dat betekent dat vervoer van vee ook in het hele land zonder restricties is toegestaan.

Foto: Hans Prinsen

Nagestreefde doel bleek onhaalbaar

“Het nagestreefde doel om de ziekte uit te bannen is onhaalbaar, met name doordat er te weinig vaccins beschikbaar zijn om alle runderen in nieuwe gereglementeerde zones te vaccineren aan de vooravond van het nieuwe seizoen waarin de knoeten actief worden,” aldus de nationale organisatie voor vee- en plantziekten CNOPSAV. De organisatie reageert daarmee mede op nieuwe meldingen van blauwtong 4 en 8 uit regio’s die tot nu toe niet besmet waren, zoals recent weer uit Haute-Savoie in het oosten van Frankrijk.

Vrijwillig vaccineren

Boeren kunnen er wel voor kiezen hun dieren vrijwillig en voor eigen rekening te vaccineren. Voor runderen die bestemd zijn voor de export gelden ook aparte regels. De prefectuur van Ardèche, één van de getroffen regio’s, stelt in een verklaring ‘dat de beperkingen op het veevervoer erg kostbaar zijn, zowel sociaal als economisch, en ook maar moeilijk worden geaccepteerd.’