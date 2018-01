Formulier overdragen fosfaatrechten online op RVO.nl

Het formulier voor het kopen en verkopen van fosfaatrechten staat op de site RVO.nl.

Met het formulier kunnen boeren transacties met fosfaatrechten digitaal indienen. Het formulier is sinds eind vorige week beschikbaar. Medio januari waren de meeste beschikkingen over toekenning verstuurd. Het is de bedoeling dat eind januari alle bedrijven die volgens RVO.nl in aanmerking komen voor fosfaatrechten een beschikking hebben ontvangen.

Afroming

De prijs van fosfaatrechten volgens Boerderij op Maat was op 29 januari € 180 – € 185 per kilo fosfaat, dat is een daling van € 7,50 per kilo ten opzichte van een week eerder.

Fosfaatrechten worden bij overdracht met 10% afgeroomd in bepaalde situaties. Afroming vindt plaats bij:

• het overdragen van fosfaatrechten;

• de overdracht in fosfaatrechten bij bedrijfsoverdrachten of splitsingen;

• leasen van fosfaatrechten. Wanneer de heen- en de teruglease binnen 1 kalenderjaar plaatsvindt, dan wordt er 1 keer afgeroomd.

Afroming vindt niet plaats bij:

• erfopvolging;

• overdracht aan een persoon waarmee bloed- of aanverwantschap bestaat in de 1e, 2e of 3e graad;

• vorming van een man-vrouwmaatschap, man-vrouw-VOF of man-vrouw-CV (dit geldt zowel voor een huwelijk als een geregistreerd partnerschap);

• het terugvloeien van de fosfaatrechten naar het bedrijf waar ze eerder dat kalenderjaar vandaan kwamen (afloop van leaseovereenkomst).