Bio-KI brengt biologische dierfokkerij dichterbij de boer

Met nieuwe coöperatie komt de biologische rundveefokkerij meer in boerenhanden.

Vanuit de Stichting Biologische Veeverbetering (SBV) is de Coöperatie Biologische Rundveefokkerij – BioKI opgericht. Het doel van de Coöperatie Bio-KI is om voor haar leden de beste stieren uit de biologische landbouw beschikbaar te stellen via ki.

Fokkerij meer in handen van bio-veehouders

Via de coöperatie komt de fokkerij komt nog duidelijker in handen van de biologische veehouders zelf te liggen. Biologische fokkerij is al lang een wens van veel biologische melkveehouders. Zij gaven dit al aan in een zogeheten visieproject in 1999-2000, over fokkerij in de biologische landbouw. Zij wensen een diervriendelijke biologische fokkerij die vrij is van hormoongebruik en ET en die passende koeien oplevert.

Het bestuur van de nieuwe coöperatie bestaat uit Douwe Zijlstra (voorzitter), Hanneke Hansma, Liesbeth Brands en Wytze Nauta.