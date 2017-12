Koolen ziet af van Wichmond en zet in op verkoop

Internetmiljonair Kees Koolen heeft overeenstemming bereikt met omwonenden van zijn boerderij in Wichmond om deze van hem over te nemen.

Volgens Linda Brouwer van Schiphorst Bemiddeling en Advies in Baak is de verkoop nog niet rond, maar is er wel een overeenkomst tussen Koolen en de buren die tot de verkoop moet leiden. Het bureau van Marcel Schiphorst treedt al jaren op als woordvoerder van Koolen, die zelf niet in de openbaarheid wil treden. De kans dat de verkoop op het laatste moment toch niet doorgaat, lijkt klein. Brouwer: “Er zitten zo min mogelijk achterdeurtjes in de overeenkomst.”

De komende tijd zal gebruikt worden voor verdere uitwerking van de overeenkomst en om te komen tot een taxatie van de boerderij en grond in Wichmond om de definitieve verkoopprijs te bepalen.

‘Er bleek een hoop tegenstand te zijn tegen de komst van het bedrijf, daar kun je wel tegen in blijven gaan, maar je kunt ook een andere oplossing zoeken’

Tijdenlang verzet omwonenden

Koolen had plannen om in Wichmond een kleine vierhonderd koeien te houden. Koolen had deels de vergunningen hiervoor al binnen. Volgens Brouwer zouden ook de ontbrekende vergunningen er wel komen, ook al zou dat via de rechter afgedwongen moeten worden. De omwonenden, maar ook de gemeente Bronckhorst, waar Wichmond onder valt, verzetten zich al tijden tegen de komst van een in hun ogen te groot bedrijf op die locatie. Niet geheel toevallig is de overeenkomst tussen partijen tot stand gekomen onder leiding van oud-burgermeester van Bronckhorst Helmi Huijbregts-Schiedon. Huijbregts was in 2015 waarnemend burgermeester in de gemeente.

Plannen Koolen niet van tafel

De reden van de geplande verkoop is volgens Linda Brouwer toch wel de gebleken weerstand in de buurt. “Er bleek een hoop tegenstand te zijn tegen de komst van het bedrijf, daar kun je wel tegen in blijven gaan, maar je kunt ook een andere oplossing zoeken.”

Volgens Brouwer is hiermee de plannen van Koolen niet van tafel. “We kijken naar bestaande bedrijven elders.” Waar die bedrijven staan, wil Brouwer niet zeggen. Volgens de medewerker van Schiphorst is Koolen in ieder geval niet aan de regio gebonden. Uit de uitspraken van Brouwer kan in ieder geval afgeleid worden dat Koolen met name op zoek is naar bedrijven die de juiste en noodzakelijke vergunningen al hebben.

De boerderij van Koolen in Wichmond zal na verkoop uitsluitend een woonbestemming krijgen.