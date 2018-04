Nog 30 stallen vanwege fipronil geblokkeerd

Uit 30 legkippenstallen op 13 bedrijven (UBN-nummers) mogen nog geen eieren in de handel worden gebracht wegens fipronil.

Dit meldt inspectiedienst NVWA desgevraagd. Nadere bestudering toont aan dat in 28 van die geblokkeerde stallen geen kippen zitten. In 2 stallen zitten wel kippen, in 1 ervan zijn dat verklikkerkippen.

Bij de fipronil-affaire waren in totaal 359 UBN-nummers betrokken met bij elkaar 794 stallen. Inmiddels zijn 515 stallen (207 UBN’s) gedeblokkeerd en zijn nog 249 stallen (139 UBN’s) gedeeltelijk geblokkeerd (voor mest en/of kippen).

In 164 stallen van 101 UBN-nummers zijn de kippen vanwege fipronil gedood. In totaal ging het om 3.527.639 kippen.