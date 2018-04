Brazilië staat export kip naar EU weer toe

De Braziliaanse minister van landbouw, Blairo Maggi, heeft het eerder zelf opgelegde embargo op de export van pluimveevleesproducten opgeheven.

Dat embargo werd medio maart door het ministerie van landbouw (Mapa) ingesteld voor alle export van pluimveevleesproducten van Brasil Foods S.A. (BRF) naar de Europese Unie (EU). Aanleiding hiervoor was dat enkele laboratoria zich zouden hebben laten omkopen. Ze hebben valse verklaringen gedaan, zodat met salmonella besmet vlees toch geëxporteerd kon worden.

Mapa heeft per direct de eerder gesloten bedrijven weer toestemming gegeven om te exporteren. Het betreft 9 bedrijven van BRF. De aandelen BRF stegen met ruim 8% op de beurs.

Beroep bij WTO

De minister heeft aangegeven direct bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO) in beroep te zullen gaan tegen een mogelijk importverbod van de EU. De Braziliaanse associatie van dierlijke eiwitproducenten (Abpa) stelt dat de EU sanitaire standaarden gebruikt als handelsbarrière tegen gezouten kippenvlees uit Brazilië. Volgens Abpa wordt kippenvlees in natura, zonder toegevoegd zout, getest op 2 typen Salmonella. Kippenvlees met 1,2% toegevoegd zout wordt door de EU gecontroleerd op meer dan 2.000 typen Salmonella. De EU heeft in 2006 geprobeerd om met een importheffing de import van gezouten kippenvlees tegen te houden, maar heeft dat bij de WTO verloren. De exporteurs wachten met spanning op een besluit van het EU comité voor planten, dieren, voedsel en voer.

Verscherpte controles

Brazilië is de grootste exporteur van pluimveevlees naar de Europese Unie. Vorig jaar was de helft van de Europese import afkomstig uit dit land. Wel daalde het volume dat de EU vorig jaar importeerde uit Brazilië met 20% ten opzichte van een jaar eerder. Na een groot vleesschandaal scherpte Europa de controles aan op Braziliaans pluimveevlees.