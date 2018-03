Vogelgriep duikt overal in Europa weer op

In veel Europese landen duiken dit voorjaar weer gevallen van vogelgriep op.

Volgens het Franse centrum voor epidemiologische dierziekten Plateforme ESA zijn er tussen oktober vorig jaar en begin deze maand 89 gevallen van H5-vogelgriep gemeld, waarvan 53 besmettingen met de hoogpathogene variant H5N8.

Italië voert lijst aan

Op de door ESA opgestelde lijst van landen met besmettingen staan Nederland, Italië, Duitsland, Denemarken, Groot-Brittannië, Ierland, Zweden, Zwitserland, Bulgarije en Cyprus. De Italianen voeren de lijst aan met 48 gevallen, waarvan 43 bij professionele pluimveebedrijven of hobbyboeren. In het noorden van Italië zijn rond afgelopen weekend ook weer drie nieuwe gevallen van H5N8 gemeld. Twee van de drie bedrijven met leghennen in die regio behoren tot dezelfde eigenaar. In Italië was tot nu toe sinds eind december geen nieuwe vogelgriep meer geconstateerd. Groot-Brittannië staat tweede op de lijst met achttien besmettingen, alle bij trekvogels en andere wilde dieren. In alle andere landen gaat het tot nu toe om minder dan tien gevallen.

Frankrijk, dat de laatste twee jaar getroffen is door grootschalige uitbraken van H5N8, heeft tot nu toe geen besmettingen met die hoogpathogene variant gemeld. Foto: EPA

Duizenden eenden geruimd

In de laatste weken zijn ook in Frankrijk weer een aantal besmettingen met laagpathogenene H5-vogelgriep vastgesteld. In dat verband zijn er in de Vendée en in Bretagne duizenden eenden op besmette bedrijven geruimd. Frankrijk, dat de laatste twee jaar getroffen is door grootschalige uitbraken van H5N8, heeft tot nu toe geen besmettingen met die hoogpathogene variant gemeld. Deze week zijn in Ierland ook weer drie nieuwe gevallen van H5N6 bij wilde vogels opgedoken. Buiten de EU kwam er eind december ook een melding uit Rusland, waar een bedrijf met 660.000 dieren ten noorden van Moskou was besmet met H5N2. Een eerste bericht sprak van de hoogpathogene variant H5N8, maar dat was volgens de Russische autoriteiten onterecht.