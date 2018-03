Albert Heijn gaat Oerei verkopen

Supermarktketen Albert Heijn gaat eieren van het concept Oerei verkopen.

De legkippen worden gevoerd met onder andere levende insecten die zijn gekweekt op voedselresten. Het is een project van insectenkweker Protix en supermarktconcern Ahold Delhaize Nederland. Albert Heijn heeft een marketingcampagne opgezet om het oerei te promoten.

De eieren zijn volgens Tarique Arsiwalla van Protix soja-vrij: de benodigde eiwitten halen de leghennen uit de consumptie van de insecten.

Voedselverspilling

Het concept werd dinsdag 20 maart gepresenteerd tijdens de aftrap van de nationale agenda tegen voedselverspilling in Veghel, maar is niet nieuw. Supermarkt Agrimarkt verkoopt sinds 2016 in 5 vestigingen al doosjes oereieren. Ahold breidt de verkoop dus uit via Albert Heijn.