Hoge eierprijs doorberekend aan consument

Eieren in de supermarkt zijn gemiddeld nog altijd een kwart duurder als gevolg van de fipronil-crisis.

De gemiddelde prijs van scharreleieren in 9 Nederlandse supermarkten (waaronder Jumbo en Albert Heijn) ligt eind januari 2018 25% boven het prijsniveau van januari 2017. Dat blijkt uit data van Hiiper, dat prijs- en assortimentsanalyses voor supermarkten en fabrikanten doet.

Een doosje scharreleieren bij Albert Heijn, 10 stuks maat M, kostte begin vorig jaar € 1,75. Nu kost datzelfde doosje € 2,32, een derde meer. Het verschil tussen supermarkten is overigens groot: waar bij de ene supermarkt de prijs van een doosje eieren in een jaar met bijna 40% is toegenomen, blijft de prijs bij anderen nagenoeg gelijk. Sommige retailers kopen in op basis van een notering of afgeleide daarvan, andere willen vaste inkoopprijzen.

Het is niet duidelijk of de eierprijzen in de supermarkt hun piek hebben bereikt; ook in januari stegen de prijzen nog. Vanaf november, in aanloop naar kerst, klom de retailprijs flink omhoog (zie ook de geïndexeerde grafieken van prijsontwikkelingen, december 2016 = 0 hierboven). Die maand begon de af boerderij prijs af te vlakken na maandenlang bijna steil omhoog te zijn gegaan.

Ongekende prijsstijging in supermarkt

De prijsstijging in de supermarkt is ongekend. Wageningen Economic Research houdt een consumentenprijsindex bij over de langere termijn, met het jaar 2010 als uitgangspunt. Ten opzichte van de prijzen in 2010 weken de consumentenprijzen de laatste 8 jaar nooit meer dan een ruime 10% af, naar boven of naar beneden. Niet eerder werd een prijsstijging van de prijs van eieren af boerderij is dusdanige mate doorberekend richting consument. Op het enige moment dat de eierprijzen af boerderij vergelijkbaar waren met die van afgelopen halfjaar, in 2012 als gevolg van het verbod op de legbatterij in Europa, was daar voor de consument nauwelijks wat van te merken.

Prijsstijgingen voor pluimveehouder nog extremer

Desondanks zijn de prijsveranderingen voor de consument nog altijd minder extreem dan voor de pluimveehouder. Waar de consument gemiddeld een kwart meer betaalt voor zijn eitje vergeleken met ruim een jaar geleden, lag de NOP-notering van een gemiddeld bruin scharrelei (62/63 gram) op zijn hoogtepunt in december 60% hoger dan in december 2016.