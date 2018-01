Salmonella-uitbraak Polen duurt voort

Een salmonella-uitbraak in Polen die in de herfst van 2016 leidde tot eier-terughaalacties in onder andere Nederland, is nog altijd niet onder controle.

In de herfst van 2016 kwam aan het licht dat Poolse eieren met salmonella enteritidis in veertien Europese landen terecht waren gekomen, en honderden humane besmettingen veroorzaakt hadden. In Nederland en Kroatië leidde het tot een publieke eier-terughaalactie.

De uitbraak met Europa-brede impact leek begin 2017 ten einde. De Poolse overheid zei toen maatregelen te hebben genomen. De met salmonella besmette bedrijven zouden alleen eieren mogen leveren aan bedrijven die deze onder verhitting verwerkten, totdat de stallen vrij waren van salmonella.

200 besmettingen door Poolse eieren

Die situatie was eind december 2017 echter nog altijd niet onder controle, blijkt uit een rapportage van het Europese instituut voor ziektepreventie (ECDC). In de loop van 2017 zijn er opnieuw in verschillende Europese landen (Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Zweden) besmettingen met salmonella enteritidis opgedoken, die opnieuw te herleiden waren tot Poolse eieren. Het gaat om bijna 200 humane besmettingen in 8 Europese landen.

Salmonella-monitoring op een pluimveebedrijf. De Polen kunnen een salmonellabesmetting niet goed onder de knie krijgen. - Foto: Hans Prinsen

Verschillende pakstations en legpluimveebedrijven in Polen zijn tijdens het onderzoek in beeld gekomen als potentiële bron. Enkele van deze bedrijven waren al oude bekenden: in 2016 behoorden zij tot de bedrijven waar de besmette eieren van afkomstig waren. Recente testresultaten van deze bedrijven waren echter negatief voor salmonella. Het traceringsonderzoek wist de besmettingen niet te herleiden tot één duidelijk aanwijsbare bron vanwege gebrek aan data.

Aantal bedrijfslocaties in Polen als bron

De wetenschappers van het ECDC vermoeden desondanks dat gezien de genetische verwantschap die is gevonden tussen bacteriën van eieren aangetroffen in Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk, en de salmonellabacteriën die in 2016 op de Poolse bedrijven werden gevonden, het waarschijnlijk is dat twee of meer bedrijfslocaties in Polen nog altijd besmet zijn met dezelfde bacterie die in 2016 ook al aanwezig was. ECDC pleit voor verder traceringsonderzoek door de betrokken landen om de producenten te achterhalen die de bron zijn van de nieuwe uitbrakenreeks.