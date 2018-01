Beschermde status voor Sloveense omega 3-eieren

De Europese Unie (EU) heeft een beschermde status (PGI) toegekend aan ‘Jajca izpod Kamniških planin’. Dit zijn eieren die zijn geproduceerd in het gebied rond de Kamnik-Savinja Alpen, in het noorden van Slovenië.

Door het traditionele voer van lokale grondstoffen, waaronder behandeld lijnzaad, en water uit twee aangewezen bronnen, bevatten de eieren relatief veel omega 3-vetzuren. Dat meldt AgraEurope.

Behandeld lijnzaad voor omega 3

De voermethode dateert uit het eind van de 19e eeuw. Naast behandeld lijnzaad maakt een supplement van calciumcarbonaat, dat in de regio wordt gewonnen, deel uit van het voer voor de leghennen. Het behandelde lijnzaad in het voer is een belangrijke bron voor de omega 3-vetzuren in de eieren. Hierdoor zijn de eieren van hoge kwaliteit en extra gezond, volgens de producenten.