Kamervragen over kalkoenenrampvlucht

Kamerlid Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) vraagt minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om opheldering over het transport met bijna 21.000 kalkoenenkuikens uit Canada, dat voor de dieren uitliep op een ramp.

De Partij voor de Dieren vindt het vliegtuigtransport van kalkoenkuikens om verschillende redenen onnodig en ongewenst.

Bij een transport van kalkoenkuikens kwamen vorige week praktisch alle dieren om, doordat de temperatuurregeling in het vliegtuig niet naar behoren functioneerde. De ongeveer 1.500 dieren die nog leefden, zijn op Schiphol alsnog geëuthanaseerd.

Ouwehand: ‘Louter handelsmotieven’

Volgens PvdD-Kamerlid Esther Ouwehand zijn er louter handelsmotieven en geen redenen vanuit de vraag naar voedsel om kalkoenenkuikens vanuit Canada naar Nederland over te vliegen. Ouwehand vraagt de minister hoeveel van dergelijke transporten er per jaar zijn en hoe vaak overtredingen worden geconstateerd. Bovendien vraagt ze naar de aard van de sancties die in dit geval zijn opgelegd.