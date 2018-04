Trekkerverkoop 2018 start ver beneden gemiddeld

In de maand februari 2018 werden in Nederland 195 trekkers afgeleverd. Het totaal aantal afgeleverde trekkers komt hiermee op 308 stuks.

Gemiddeld werden er over de afgelopen 12 jaar 436 trekkers verkocht in de eerste 2 maanden van het jaar. De 308 van 2018 ligt dus een kleine 30% onder het meerjarig gemiddelde. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de extreme verkooppiek in de laatste maand van 2017, veroorzaakt door de nieuwe mother-regulation waardoor trekkers nog wat goedkoper de markt in konden.

Valtra en Massey groeien

Voorgaande blijkt uit de verkoopcijfers zoals brancheorganisatie Fedecom deze maandelijks vrijgeeft. Op dezelfde wijze geeft Fedecom de marktaandelen van de trekkermerken met 1 jaar vertraging vrij. Een korte blik op die marktcijfers. Ten opzichte van 2016 werden er in de eerste 2 maanden 78 meer trekkers verkocht. Bijna elk merk deed meer. Alleen Claas en Steyr bleven fors achter. Opvallend genoeg verkocht Massey Ferguson met 73 trekkers het meeste gevolgd door John Deere en Fendt en New Holland.

Grootste groeier is Valtra die van 17 trekkers in 2016 naar 46 trekkers steeg in 2017. Volgens Marc De Haan, sales manager van Valtra in de Benelux, werd dat voornamelijk veroorzaakt doordat juist in die periode veel trekkers werden afgeleverd vanuit de fabriek. Hij bevestigt dat Valtra het goed doet in Nederland, maar dat dit extreme verschil geen maatstaf is voor de structurele groei. “We groeien nu jaar op jaar structureel met 1% marktaandeel. Sinds 2014 is ons marktaandeel al meer dan verdubbeld, en die groei lijkt zich voort te zetten, ook in 2018”, aldus De Haan.