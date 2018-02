Nieuwe Case IH Optum met minder vermogen

Case IH introduceert een nieuw instapmodel in de Optum-serie: een traploze Optum 250 CVX. Deze trekker dicht vooral het gat tussen de Puma-serie en de Optum 270 CVX.

De nieuwe Optum 250 CVX levert maximaal 273 pk (nominaal 250 pk) en wordt standaard geleverd met een CVXDrive-traploze transmissie.

De wielbasis van de nieuweling is met 2.995 mm niet korter dan de bestaande, grotere Optum-trekkers. Hetzelfde geldt voor de 6.7 liter FPT-zescilindermotor. Het eigengewicht van de Optum 250 CVX is zo goed als gelijk aan de 270 CVX en 300 CVX. De nieuwe Optum tilt achter maximaal ruim 11 ton.

Foto: Case IH

Verschil zit ’m met name in een kleinere brandstoftank (nu 410 liter), kleinere hydrauliekpomp (165 liter olie per minuut) en lagere achterbanden (maximaal 2,05 meter hoog).

De prijs is nog niet exact bepaald, maar zou tussen de Puma 240 CVX en Optum 270 CVX komen te liggen.

Steyr breidt de Terrus-serie volgens dezelfde werkwijze uit, en het is wachten op een New Holland T7 HD-variant.