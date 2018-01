Lely komt met kuilsnijder

Lely gaat kuilsnijders verkopen. Het gaat om de Trioliet TU 180 XL die als Lely BC 180 XL in eigen kleur op de markt komt.

Lely gaat de kuilsnijder verkopen in combinatie met zijn Vector-voerrobot. Deze maakt gebruik van een voerkeuken, waarbij kuilblokken op voorraad worden gezet en de blokken met een grijper worden afgevreten. Belangrijk is dat de blokken niet omvallen en de voerkeuken snel gevuld is. Een extra grote diepte van het blok is daarom belangrijk.

Lely gaat de grote TU 180 XL-kuilsnijder van Trioliet verkopen als aanvulling op de Vector-voerrobot. - Foto: Ernie Buts

Grote snijdiepte

De kuilsnijder heeft een opvallend grote snijdiepte met 105 centimeter en een maximale blokhoogte van 1,8 meter. De inhoud van een vol blok is maximaal 3,4 kuub. De snijhoogte, zonder gebruik van hefmast maar met hydraulische topstang, is 2,3 meter. Het eigengewicht van de snijder, zonder hefmast, is 900 kilo. Met hefmast erbij wordt dit 1.300 kilo. De snijhoogte is dan maximaal 3,7 meter.

De hoogte van de kuilsnijder zelf is 2,71 meter en daarmee dus de minimale doorrijhoogte.