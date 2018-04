Yara: markt voor kunstmest blijft moeilijk

Minder kunstmest afgezet in Europa door late lente.

De markt voor kunstmestfabrikant Yara blijft een moeilijke om in te opereren op het moment. Daarbij blijft de kunstmestmarkt nog voor enige tijd aanbodgedreven. Dat zegt Yara in haar presentatie van de eerste kwartaalresultaten van 2018.

Brutowinst daalde 5%

De omzet van Yara steeg van $ 2.683 miljoen (€ 2.178 miljoen) naar $ 2.856 miljoen (€ 2.318 miljoen), maar de brutowinst vòòr belastingen daalde met 5%. De resultaten van het afgelopen kwartaal waren slechter dan die van een jaar eerder, hoewel de marges stegen. Hogere verkoopprijzen werden teniet gedaan door lagere afzet, hogere energieprijzen en een zwakke dollar.

Afzet kunstmest 7% lager

De totale kunstmestafzet was 7% lager dan een jaar eerder, vooral veroorzaakt door de mindere verkoop in Europa en Brazilië. In Europa kwam dit door de late lente en een sterke vraag eerder in het seizoen. Dit zorgde voor een sterke daling van kunstmestverkoop vergeleken met 2017. De industriële productie bleef in lijn met afgelopen jaar.

Hogere graanprijzen verwacht

Yara voorziet wel verbetering in de agrarische markt waarin het opereert. Er worden hogere graan-, vlees- en zuivelprijzen verwacht, waardoor de druk op producten als kunstmest afneemt. In Europa verwacht de fabrikant door koudere weersomstandigheden minder gebruik van kunstmest, waardoor de afzet van stikstof met zo’n 3 tot 5% afneemt over het volledige seizoen.

Verbeteringsprogramma

Vanwege de nu aanhoudende moeilijke marktomstandigheden, blijft Yara zich richten op het verbeteren van de operationele activiteiten. Het moet vooral de betrouwbaarheid van de productie verbeteren en besparingen opleveren. Volgens de fabrikant ligt het verbeteringsprogramma volledig op schema om eind 2018 omgerekend € 284 miljoen op te leveren.

Op de dag van de bekendmaking van de cijfers daalde de koers van het bedrijf zo’n 3%.