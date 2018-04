RvS: Kalverhouder toch niet-grondgebonden

Nieuw landgoed mag er komen, ondanks protest kalverhouder die er vlakbij woont.

Een kalverhouder in Rossum (Ov.), gemeente Dinkelland, is in het ongelijk gesteld door de Raad van State. De boer eiste van de gemeente dat zijn bedrijf zou worden aangemerkt als een grondgebonden bedrijf en niet als een intensieve veehouderij.

Tientallen hectares in eigendom

De veehouder heeft naast zijn kalveren enkele tientallen hectares grond in eigendom waar hij voornamelijk mais en granen teelt voor zijn kalveren. Daarom vindt hij dat bij hem sprake is van grondgebonden akkerbouw.

Duurzame grondgebonden landbouw

De reden van zijn eis is de mogelijke komst van een landgoed ten noorden van zijn bedrijf. Daar is hij op tegen en hij kan de komst van het landgoed eventueel tegenhouden als zijn bedrijf wordt aangemerkt als grondgebonden. In de beleidsnota van de gemeente Dinkelland staat namelijk dat er geen medewerking wordt verleend aan de komst van een landgoed, als dat ten koste gaat van duurzame grondgebonden landbouw.

Afbeelding: Google

‘Teelten ondergeschikte functie’

De RvS constateert dat in het geldende bestemmingsplan het bedrijf van de kalverhouder is aangemerkt als ‘niet-grondgebonden agrarisch bedrijf’. Daar is dus in hoofdzaak niet-grondgebonden agrarische bedrijfsvoering mogelijk, stelt de RvS. De teelten op zijn grond moeten gezien worden als een ondergeschikte functie van het bedrijf. De kalverhouder is daarom in het ongelijk gesteld en kan de komst van het landgoed niet op deze manier aanvechten.