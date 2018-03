LTO gaat verzekeringen verkopen

De gezamelijke LTO’s gaan de verzekeringsmarkt op. LTO Noord, ZLTO en LLTB doen dit vanuit LTO Bedrijven, onder de naam LTO Verzekeringen.

Doordat LTO direct verbonden is met agrarische bedrijven, hoopt het een stapje verder te kunnen gaan dan de concurrentie.

Het aanbod aan verzekeringen is divers: er is een volledig agrarisch pakket aan verzekeringen af te sluiten. LTO gaat ook rechtsbijstand en arbeidsongeschiktheid verzekeren.

Melkdekking

In de aansprakelijkheidsverzekering is het voor melkveehouders mogelijk om een zogenaamde ‘melkdekking’ af te sluiten. De schade die wordt veroorzaakt door verontreinigde melk wordt in deze polis vergoed. Ook als deze niet of nog niet aan de melkfabriek is afgeleverd. Daarnaast kan de melkveehouder ook op deze dekking een beroep doen als melk moet worden vernietigd als gevolg van het onverhoopt uitvallen van de koelinstallatie.