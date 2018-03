Europese Commissie stelt voorwaarden aan overname Monsanto

De Europese Commissie stelt voorwaarden aan de overname van Monsanto door het Duitse Bayer. Een van de voorwaarden is dat op het gebied van de handel in zaden, gewasbeschermingsmiddelen en digitale landbouw delen van het bedrijf worden afgestoten.

Met de fusie ontstaat de grootste geïntegreerde producent van gewasbeschermingsmiddelen en veredelaar en leverancier van gewassen en zaden.

Europees commissaris Margrhethe Vestager (concurrentie) zegt dat Bayer heeft laten zien aan de voorwaarden te zullen voldoen. “We zorgen er voor dat het aantal wereldwijde spelers op deze markten gelijk blijft. Dat is belangrijk omdat we concurrentie nodig hebben, zodat boeren de keuze hebben in verschillende zaden en gewasbeschermingsmiddelen tegen betaalbare prijzen.” Het grootste deel van de afgestoten bedrijven komt in handen van BASF.

Europees commissaris Margrhethe Vestager (concurrentie). - Foto: ANP

Digitale landbouw

Bayer (Xarvio) en Monsanto (FieldView) werken beide aan ‘digitale landbouw’ door open data zoals satellietbeelden en weergegevens te koppelen aan data van boeren. Daarmee kunnen applicaties worden ontwikkeld die boeren in staat stellen preciezer te boeren door zuinig gebruik van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen en afgemeten gebruik van zaden. De Europese Commissie wil voorkomen dat Bayer in deze markt een overheersende speler wordt.

Monsanto is ’s wereld grootste zaadleverancier en bovendien producent en verkoper van onkruidbestrijder glyfosaat – het meest gebruikte bestrijdingsmiddel ter wereld. Bayer is de tweede aanbieder van bestrijdingsmiddelen in de wereld, met een sterke focus op Europa.

De Europese Commissie vreesde dat een overname van Monsanto door Bayer in sommige gebieden zou leiden tot het wegvallen van concurrentie.

Keuzevrijheid behouden, hogere prijzen voorkomen

Met de overname van Monsanto is een bedrag gemoeid van € 53 miljard. De Europese Commissie is al sinds augustus vorig jaar bezig met een diepgravend onderzoek naar de deal vanwege zorgen om een gebrek aan keuzevrijheid en hogere prijzen voor boeren. Door de transactie ontstaat ’s werelds grootste zaden- en gewasbeschermingsmiddelenbedrijf.