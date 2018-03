‘Compensatie voor waardedaling gevaccineerd vee’

CDA-Kamerlid Jaco Geurts vraagt Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, maatregelen te nemen om veehouders financieel te compenseren als bij een dierziekte-uitbraak gevaccineerde dieren minder waard worden.

In Nederland wordt bij een uitbraak van een besmettelijke dierziekte als MKZ of varkenspest vaccinatie ingezet om verspreiding van het virus te voorkomen. Zo worden grootschalige ruimingen van gezonde dieren voorkomen. Via een motie vraagt Geurts aan Schouten om in overleg met de dierlijke sectoren mechanismen te ontwikkelen om financiële afwaardering van producten van gevaccineerde dieren op te vangen. Hij denkt dan aan een fiscale voorziening.

Schouten: ‘Indirecte schade is ondernemersrisico’

Schouten reageert dat de sector en de retail zelf verantwoordelijk zijn voor de markt en de afzet van producten van gevaccineerde dieren, dus ook voor het opzetten van een compensatieregeling voor veehouders voor waardevermindering van dieren. “Het is indirecte schade, die valt onder het eigen risico van ondernemers”, zegt Schouten. Wel wil ze gesprekken met stakeholders over dit punt faciliteren. Ook kijkt ze of er via het GLB mogelijkheden zijn voor risicomaatregelen, zoals private verzekeringen of fondsen gevuld door het bedrijfsleven zelf.

Geen draagvlak voor Europese vaccinatiestrategie

Ook vraagt Geurts de minister ervoor te zorgen dat vaccinatie bij de uitbraak van een besmettelijke dierziekte wordt opgenomen in de Europese regelgeving bij dierziekte-uitbraken. Schouten reageert dat het al heel lastig was om in Europa goedkeuring te krijgen voor de Nederlandse strategie en dat er geen draagvlak is voor een Europese vaccinatiestrategie.