20% meer omzet bij transacties op agrarische vastgoedmarkt 2017

De agrarische vastgoedmarkt is in 2017 verbeterd. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars in haar jaarbericht.

Het aantal transacties van agrarische bedrijven nam toe en de gemiddelde prijs liet na jaren weer een stijgende lijn zien.

Meer transacties

Een gemiddeld bedrijf werd in 2017 binnen 200 dagen verkocht, bijna 2 maanden sneller dan in 2016. Het aanbod van agrarische bedrijven is in 2017 met een kleine 4% afgenomen. “De situatie op de agrarische vastgoedmarkt varieert echter per sector”, aldus NVM-voorzitter Ger Jaarsma.

Door de toename in het aantal transacties van melkveebedrijven is het totale geldvolume dat gemoeid was met de verkoop van agrarische bedrijven in 2017 met 20% gestegen. “Dit is een signaal dat de dynamiek weer toeneemt. Ook woonboerderijen en woningen in het landelijk gebied werden in 2017 meer verkocht tegen hogere prijzen”, aldus Jaarsma.

De totale vastgoedmarkt kenmerkte zich in 2017 door meer transacties en hogere omzetvolumes, stijgende prijzen en de afname van beschikbaar aanbod.