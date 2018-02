Grootste kavelruil Wieringermeer ondertekend

De kavelruil van 309 hectare in de Wieringermeerpolder is maandag 19 februari ondertekend door de betrokken partijen.

Provincie Noord-Holland, het Rijk, Nuon en tien boeren ruilen de kavels onderling. Acht akkerbouwers en twee veehouders krijgen hiermee grotere percelen die dichterbij liggen en beter op elkaar aansluiten. Het landbouwverkeer over de openbare weg neemt hierdoor af. Ook krijgt een zweefvliegveld door de kavelruil de benodigde lengte van 1.200 meter, waardoor er ruimte ontstaat voor een windpark van Nuon.

De provincie verkoopt via de kavelruil zo’n 110 hectare agrarische grond. Daarmee houdt Noord-Holland nog een derde over van de oorspronkelijke grondportefeuille in de Wieringermeerpolder. Voor het project Wieringerrandmeer had de provincie 550 hectare grond in bezit. Het project beperkte jarenlang de mogelijkheden voor boeren in het gebied. Het Wieringerrandmeer moest de Kop van Noord-Holland een boost geven met de aanleg van een groot aantal woningen en een recreatiemeer. De aanleg ging echter niet door vanwege financieringsproblemen.

De ondertekening van de kavelruil zou in oktober 2017 al plaatsvinden, maar werd uitgesteld. Het Rijksvastgoedbedrijf wilde nader onderzoek naar de bodemgesteldheid. Dat onderzoek is uitgevoerd en zowel de provincie als het Rijk zullen ieder op één plek de sanering van vervuilde grond voor hun rekening nemen.