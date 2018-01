VLB procedeert voor lagere WOZ bij leegstand

De Vereniging van Accountants en belastingadviesbureaus (VLB) is van plan om dit jaar een procedure over de WOZ-waarde van leegstaande bedrijfsgebouwen op te zetten.

Accountantskantoor ABAB neemt hierin het voortouw in persoon van Bert van de Kerkhof.

Gemeentes blijven een waarde aan de gebouwen toeschrijven. Deze WOZ-waarde is mede bepalend voor de te betalen onroerendezaakbelasting (ozb). Van den Kerkhof ziet echter dat de reële waarde van de gebouwen tot nihil is gereduceerd.

Niet geschikt voor andere functie

In theorie kunnen de gebouwen worden gebruikt als caravanstalling of groepsaccomodatie. In de praktijk zijn veel gebouwen hiervoor niet geschikt, of moet er eerst nog fors geïnvesteerd worden. Hierdoor daalt de waardering van het pand. Dit is ook het geval bij veranderende wetgeving, bijvoorbeeld over de aanwezigheid van asbestdaken.

VLB vindt het voornamelijk een principezaak en zal een procedure starten op basis van de WOZ-beschikking van 2018.