Sneller verbod op dieren houden bij dierenmishandeling

Een veehouder in Bellingwolde mag in ieder geval in het komende half jaar geen dieren meer houden omdat hij zijn vee ernstig verwaarloosde.

Meteen na het weghalen van de verwaarloosde dieren heeft Officier van Justitie (OvJ) Siebren Buist een voorlopige maatregel aan de betreffende boer opgelegd. Daarmee heeft het Openbaar Ministerie (OM) voor het eerst artikel 28 van de Wet Economische Delicten gebruikt, om een veehouder te beletten nog vee te houden.

Ingrijpen voor de rechterlijke uitspraak

Buist wil zijn beslissing niet uitgebreid toelichten, maar laat wel weten dat het OM heeft nagedacht over deze benadering via de Wet Economische Delicten. Buist: “De wet is nog nooit hiervoor ingezet, maar het biedt naar onze mening een interessante mogelijkheid om op een bestuursrechtelijke manier in te grijpen.” Volgens Buist heeft het OM hiermee een optie om totdat er een rechterlijke uitspraak is, te voorkomen dat de betreffende boer nog dieren houdt.

Schrijnende omstandigheden

Het gaat bij de veehouder in Bellingwolde om een hobbyboer, maar volgens bronnen bij de NVWA zal het OM niet schromen om dergelijke maatregelen ook op te leggen aan professionele veehouders als ze over de schreef gaan en hun dieren niet goed verzorgen. Een voorbeeld waarbij een veehouder een grote kans loopt een verbod te krijgen op het houden van dieren kan volgens de NVWA een ligboxenstal zijn waarin 150 koeien gehouden worden, terwijl er maar 100 ligplaatsen aanwezig zijn in de stal.

In Bellingwolde troffen de politie en opsporingsambtenaren van de NVWA na een anonieme tip dieren in ‘schrijnende omstandigheden’ aan. De koeien stonden aan een ketting van een halve meter in een berg mest en konden zich nauwelijks bewegen. Voor de varkens was er geen geschikte huisvesting. Volgens de Inspecteur Dierenwelzijn hadden de dieren toegang tot veel materialen waaraan ze zich zouden kunnen verwonden. De dieren zijn allemaal elders ondergebracht.

Ingrijpen noodzakelijk in dit geval

OvJ Siebren Buist heeft de voorlopige maatregel opgelegd om herhaling te voorkomen. Dat valt op te maken uit een Twitterbericht van hem.

Door gebruik te maken van het betreffende artikel (art. 28) in de Wet Economische Delicten kan de Officier van Justitie tot er een uitspraak van de rechter is de boer verbieden dieren te houden. Volgens de NVWA is deze maatregel nog nooit opgelegd in verband met dierenwelzijn. Het OM, in de persoon van Siebren Buist, vindt echter de ernst van de feiten en de kans op herhaling dermate groot dat ingrijpen op deze wijze noodzakelijk is.

De voorlopige maatregel blijft van kracht tot dat een rechter een definitieve uitspraak heeft gedaan, of geldt maximaal voor een half jaar.