Hoogwater op hoogtepunt, polders lopen onder

De hoge waterstand zorgt ervoor dat uiterwaarden en polders onderlopen. Het hoogwater bereikt woensdagochtend zijn hoogtepunt in Lobith, verwacht Rijkswaterstaat. Mede dankzij recente projecten kunnen de waterschappen de situatie goed onder controle houden.

Om hoge waterstanden als deze aan te kunnen, is Rijkswaterstaat in 2007 begonnen met Ruimte voor de Rivier. Op ruim 30 verschillende plekken zijn dijken verplaatst, land verlaagd en extra geulen gegraven om het water in goede banen te leiden. Hiervoor moesten ook agrarische bedrijven wijken.

De IJssel vindt zijn toevlucht in de uiterwaarden Cortenoever. De dijken zijn hier verplaatst, waardoor het water verder de polders in kan lopen, nog net niet tot aan de drempel van plaatselijke boerderijen.

Voor het eerst sinds de ontpoldering is de Noordwaard volledig onder water gelopen. De Noordwaard is een gebied van 4.450 hectare, vlakbij de Biesbosch. De voormalige polder biedt toevlucht voor het water uit de Nieuwe-Merwede.

Maandagmiddag was het waterpeil bij Lobith, waar de Rijn vanuit Duitsland Nederland binnen komt, 14,34 meter boven NAP. Op het hoogtepunt zal het 14,65 meter zijn en komt per seconde bijna 7.500 kuub water per seconde ons land binnen stromen.

De hoogwatergeul bij Veessen (Gelderland) is dit weekend gereed gemaakt om open te stellen, maar de huidige waterstand vraagt hier nog niet om, aldus een woordvoerder van Waterschap Vallei en Veluwe. Ook de Overdiepse polder in Brabant blijft naar verwachting van de Brabantse Delta droog.

Runderen en paarden geëvacueerd

In het natuurgebied Munnikenland evacueerde Staatsbosbeheer 186 konikpaarden en rode geuzen, omdat het gebied onder water liep. Voor het eerst sinds de openstelling van de nevengeul van de Waal bij Nijmegen wordt deze nieuwe waterweg gebruikt om al het water af te kunnen voeren.

Boeren die hun land deze dagen zien onderlopen zullen over een paar weken weten wat de enorme hoeveelheden water hebben aangericht. Rijkswaterstaat compenseert de landeigenaars hiervoor, weet de woordvoerder van waterschap Vallei en Veluwe.

