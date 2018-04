Rabo: bietenprijs blijft laag

Het bietenareaal blijft dit jaar stabiel in de Europese Unie.

Daardoor produceert de EU volgend seizoen 2018/2019 opnieuw meer suiker dan het nodig heeft. Dat blijft de bietenprijs drukken in de EU, schrijft de Rabobank in een rapport over de internationale suikermarkt. De Europese Commissie gaat uit van een licht dalende productie.

Hogere suikerproductie per hectare

De EU schafte per 30 september 2017 de suikerquotering af. Daardoor groeide de Europese suikerproductie in seizoen 2017/2018 met 26%, ook door de hoge suikerproductie per hectare. Door de overproductie importeert de EU veel minder suiker. De analisten van het Rabobank Global Sugar Sector Team verwachten voor dit seizoen een halvering van de import. Daar staat tegenover dat de export draait als een tierelier. Maar de suikerproducenten verdienen weinig aan de export door de lage suikerprijs op de wereldmarkt, stellen de Rabo-analisten.

Suiker goedkoper dan referentieprijs

De overproductie en de lage wereldmarktprijs duwen de suikerprijs in de EU omlaag. In januari kostte suiker gemiddeld € 374 per ton. Dat is nog lager dan de referentieprijs van € 404. Op de wereldmarkt kost suiker € 280 tot € 300 per ton. De wereldmarktprijs blijft laag, want de wereld produceert dit seizoen 7,6 miljoen ton suiker méér dan het nodig heeft. Voor volgend seizoen verwacht de Rabobank een wereldwijd overschot van 4,4 miljoen ton.

Bietenareaal stabiel

Ondanks de lage suikerprijs blijft het bietenareaal in de EU stabiel dit jaar, voorspelt de Rabobank. De prijzen voor graan en andere gewassen zijn ook laag, waardoor akkerbouwers terughoudend zijn minder bieten te zaaien. Bovendien wordt veel suiker in de EU geproduceerd door coöperaties. Door de binding van de leden met hun coöperatie zijn ze eerder geneigd het bietenareaal op peil te houden als de prijs een keer tegen zit. Bovendien hebben veel suikerproducenten meerjarige teeltafspraken gemaakt met hun bietentelers, aldus de Rabobank.