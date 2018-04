Pootgoedexport beleeft vrij drukke maand maart

Rusland, Bosnië en Turkije namen meer pootgoed af dan in maart 2017.

De Nederlandse pootaardappelexporteurs hebben in maart een redelijk drukke maand gehad. In totaal werd bijna 140.000 ton pootgoed verstouwd en dat is net iets meer dan het gemiddelde in de maand maart van de voorafgaande 5 jaar.

Door de activiteiten in maart is de totale pootgoedexport toegenomen tot 637.209 ton, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO).

Geen topseizoen

Daarmee is dit handelsseizoen geen topper, want sinds 2011 zijn er maar 2 seizoenen waarin tot en met maart minder pootgoed werd geëxporteerd. Daar was bovendien 1 seizoen bij waarin de afzet in maart zeer klein was, omdat het 1 van de koudste maanden was in de geschiedenis. Die achterstand werd toen later ruimschoots ingehaald.

Lage consumptieaardappelprijzen

Zo’n inhaalslag is dit jaar niet te verwachten. Onder invloed van de lage consumptieaardappelprijzen wordt rekening gehouden met een geringere uitvoer van pootaardappelen, met name in de belangrijkste Europese afzetgebieden.

België en Duitsland waren in maart veruit de belangrijkste afnemers van Nederlands pootgoed. Maar ze importeerden beide toch bijna 10% minder dan in maart vorig jaar. Ook de andere EU-lidstaten namen minder af in maart, zodat de uitvoer binnen de Europese Unie 16% achterbleef bij vorig jaar.

Export naar landen buiten de EU

Beter verliep de uitvoer naar andere Europese landen. Rusland, Bosnië en Turkije namen meer pootgoed af dan in maart 2017. Mede daardoor steeg de export naar Europese bestemmingen buiten de EU met 9,5%. Maar in tonnen is deze stroom toch veel kleiner dan naar EU-landen, want in totaal ging er in maart nog geen 15.000 ton naar deze landen. Duitsland en België namen elk een keer zoveel af.