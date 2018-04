NVWA vindt meer aardappelmoeheid

De NVWA heeft 1.748 hectare akkerland in 2016/2017 besmet verklaard met aardappelmoeheid (AM).

Dat is het grootste areaal besmetverklaringen sinds 2008/2009. Maar er is het afgelopen seizoen ook een recordaantal van 138.112 monsters onderzocht op AM, meldt de fytosanitaire autoriteit in het rapport 'Fytosanitaire signaleringen 2017' dat 12 april is gepubliceerd. Het onderzoek naar de AM-aaltjes Globodera rostochiensis en Globodera pallida laat dan ook geen grote ontwikkelingen zien, concludeert de NVWA. De EU stelt het verplicht dat 0,5% van het totale aardappelareaal (exclusief pootgoed) wordt getest op AM.

Bestrijdingsmaatregelen

Als een perceel besmet is, mag de teler daar zes jaar geen aardappelen telen. Die termijn wordt drie jaar als hij bestrijdingsmaatregelen neemt, zoals het telen van een resistent aardappelras of raketblad of het toepassen van een grondontsmetting of inundatie.