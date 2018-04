Duitsland stemt in met totaalverbod neonicotinoïden

Duitsland zal in Brussel voor een totaalverbod op neonicotinoïden in de akkerbouw stemmen.

Dat heeft landbouwminister Julia Klöckner vrijdag laten weten.

Artikel gaat verder onder de tweet.

‘Gedifferentieerde benadering’

De bewindsvrouw is het eens met de stelling dat de bedoelde middelen schadelijk zijn voor bijen en andere bestuivers. Zij wil daarentegen niet instemmen met een ‘overdramatisering’ van de berichten over de massale insectensterfte. Zij pleit, ook als het gaat over glyfosaat, voor een ‘gedifferentieerde benadering’ van de problemen.

Bietenteelt

Het neonicotinoïdeverbod zou integraal gaan gelden. Ook in de bietenteelt. Klöckner ziet niets in een uitzondering voor deze teelt. Weliswaar is het zaadgoed daarmee behandeld en wordt het middel op de suikerbieten niet meer gespoten, maar de stof kan zich ophopen in de grond en daarmee bij rotatieteelten alsnog milieuproblemen veroorzaken, aldus Klöckner.