Alternatieven voor neonics meer werk voor de teler

Er zijn alternatieven voor neonicotinoïden in aardappelen. Maar ze leveren de teler meer werk.

“Er komt altijd wel weer een oplossing, ook voor het verdwijnen van neonicotinoïden uit de teelt aardappelen en suikerbieten”. Dat zegt Just Hamming, productmanager gewasbescherming bij CZAV/Cropsolutions. Hij reageert op het voorstel van de Europese Commissie om het gebruik van neonicotinoïden (clothianidin, thiamethoxam en imidachloprid) te beperken tot toepassingen in de kas. Minister Carola Schouten is van plan met met het voorstel in te stemmen. Ook Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zouden van plan zijn dat te doen.

Zonder Actara eerder beginnen met volveldsspuiten

In pootaardappelen wordt bij het poten standaard het middel Actara in de rij toegediend in een dosering van 100 gram per hectare. De werkzame stof thiamethoxam is een neonicotinoïde. Het systemisch werkende Actara bestrijdt tot aan pakweg 21 juni bladluizen die virus kunnen overbrengen in aardappelgewassen. Alternatief voor de behandeling bij het poten zijn meerdere volveldsbespuitingen met middelen als Gazelle, Calypso, Teppeki.

“De eerste acht tot negen weken ben je met Actara vrij van kolonievorming”, zegt Hamming. “Sowieso een effectief middel, zeker in situaties dat eerste virusbesmetting uit het gewas zelf komt en dat van daaruit luizen andere planten besmetten. Zonder neonicotinoïden in aardappelen moet je eerder beginnen met volveldsspuiten tegen luizen.”

Meer avondwerk en hogere kosten

Voorzitter Peter Berghuis van de LTO-werkgroep Pootaardappelen noemt het grote gemak van Actara dat bij het poten wordt toegediend. “Het alternatief voor volvelds luizen bestrijden, doe je voor een maximaal resultaat liefst ’s avonds. Bedrijven worden steeds groter en daarmee worden de mogelijkheden om op het juiste moment te spuiten beperkter. Zeker als je ook nog een sociaal leven wilt hebben.”

‘Volvelds luizen bestrijden is lastig als je ook een sociaal leven wilt hebben’

Peter Berghuis, LTO-werkgroep Pootaardappelen

Berghuis kwalificeert een eventueel einde van neonicotinoïden in de aardappelteelt als ‘vervelend’. Behalve dat ze slecht in de arbeidsfilm van grote bedrijven passen, drijven alternatieven de kosten op.”

Bijen beter af, milieubelasting neemt toe

Volgens Hamming zal de milieubelasting volgens het systeem van milieubelastingspunten van adviesbureau CLM toenemen wanneer neonicotinoïden in aardappelen worden vervangen door andere middelen. Bij deze milieubelastingspunten wordt gekeken naar effecten van middelen op waterleven, bodemleven en grondwater. “Naar wat het op bijen doet, wordt niet in punten uitgedrukt. Zou je dat doen, dan ontstaat wel een een ander beeld.”

‘Onzinnig verbod. Aardappelen is geen gewas dat bijen aantrekt’

Just Hamming, CZAV/Cropsolutions

Maar Hamming wil ook wel gezegd hebben dat hij twijfels heeft over het effect van stoppen met neonicotinoïden. “Tamelijk onzinnig. Anders dan bijvoorbeeld koolzaad is aardappelen is nou niet direct een gewas dat bijen aantrekt.”