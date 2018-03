Stabiele prijzen en areaalkrimp voor industriegroente

De contractprijzen voor de industriegroenteteelt blijven grofweg gelijk aan vorig jaar. Dat blijkt uit de contractering bij verwerkers Oerlemans en Laarakker. De arealen, vooral van late teelten, krimpen een paar procent.

Oerlemans Foods heeft de afspraken voor 2018 gemaakt. “Wezenlijk is er niets veranderd ten opzichte van 2017”, zegt directeur productie Lou Heijnen. Telers krijgen hetzelfde bedrag uitbetaald als de dezelfde opbrengst hebben als vorig seizoen, legt hij uit.

Betere groeimogelijkheden in herfst

De laatste jaren ziet het bedrijf duidelijk de invloed van klimaatverandering op de aanvoer. Heijnen: “De groeimogelijkheden in de herfst verbeteren. Daar moeten we als industrie op inspelen, want een overschot krijgen we niet zomaar verwerkt. Over de hele linie betekent dit dat we minder hectares contracteren. De krimp is het sterkst bij herfstproducten met de meeste opbrengstzekerheid, zoals late sperziebonen en bloemkool. Die opbrengsten hebben we sterker naar boven bijgesteld dan bij andere gewassen.”

Geen extra erwten en tuinbonen

Gewassen die vorig jaar achterbleven in opbrengst, zoals erwten en tuinbonen, worden in 2018 niet extra geteeld. “Je weet niet wat het nieuwe seizoen brengt. En bovendien: de erwten die we vorig jaar niet hebben geoogst, verkopen we dit jaar niet extra.”

Bij collega’s is dat niet anders, weet Heijnen, die onderstreept dat het om enkele procenten minder hectares gaat, geen tientallen.

Ook bij Laarakker Groenteverwerking in Well zijn er weinig wijzigingen ten opzichte van 2017, vertelt commercieel directeur Maurice Coolen.

Stroperige onderhandelingen

Het bedrijf zit nog middenin de onderhandelingen. Die verlopen stroperig vanwege onzekerheid bij afnemers. “Ik had het graag rond gehad, maar onze klanten nemen laat tot zeer laat beslissingen door de grote volumes van vorig jaar”, zegt Coolen, die voorziet dat de sperziebonenprijs daalt. Net als in prijszetter België, waar ook de contractprijzen van spruitkool en prei dalen. Een beperkte prijsstijging is er voor erwten en bloemkool in eerste vrucht (vroegste planten). Andere groenten blijven gelijk.

Laarakker voorziet voor alle groenten een areaalkrimp, maar voor sperziebonen het meest. “Vorig jaar is voldoende geconserveerd”, verklaart Coolen. “We gaan uit van stabiele prijzen, maar dat hangt af van de afnemers.”

De prijs van erwten stijgt licht, besluit Coolen.