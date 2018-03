Meer zieke gewassen door verbod op insecticiden

Gewassen zullen meer last krijgen van virusziekten als het gebruik van insecticiden nog meer onder druk komt te staan in de EU.

Veel virussen worden overgebracht op gewassen door insecten. Veredelingsbedrijven moeten daar rekening mee houden.

Gebruik van neonicotinoïden

Dat was de boodschap van directeur Niels Louwaars van Plantum, de organisatie van veredelingsbedrijven, op een bijeenkomst in Werkendam over het cultuur- en gebruikswaarde onderzoek (CGO) van landbouwgewassen. Louwaars verwees naar de discussie in de EU om het gebruik van alle neonicotinoïden te verbieden. “Dit zijn ontwikkelingen waar veredelingsbedrijven mee te maken hebben. De veredeling op virusresistentie stond niet zo hoog op het wensenlijstje van kweekbedrijven. Het gebruik van insecticiden beperkt de virusdruk in gewassen.”

Dreigend verbod op schimmelbestrijders

Gert Sikken, directeur Agrarische Zaken van Suiker Unie, onderschrijft de stelling van Louwaars. “Ik zie hetzelfde gebeuren bij het dreigende verbod op bepaalde schimmelbestrijders. Dan kan een schimmelziekte als Phoma Betae zomaar weer een probleem worden in de bietenteelt. Veredelingsbedrijven krijgen dan meer moeite om phomavrij bietenzaad te telen. Zaad dat met phoma is besmet is onbruikbaar voor de bietenteelt.”

In het CGO-onderzoek wordt onder andere gekeken naar ziekteresistenties van nieuwe rassen. Het CGO-onderzoek is waardevol voor de landbouw, stelt secretaris David Kasse van de stichting Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst, die in Werkendam afscheid nam van het CSAR. “De landbouw kan dankzij het CGO de genetische vooruitgang sneller benutten. Het CGO kan in de toekomst meer inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen, zoals het verlagen van de input in de landbouw.”