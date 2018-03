Eerste 3.500 hectare bieten is gezaaid

Begin deze week hadden bietentelers al 3.500 hectare suikerbieten gezaaid, meldt Suiker Unie.

Voornamelijk op de centrale klei en de noordelijke zware gronden is de zaai van de bieten gestart. Half maart was al zo’n 300 hectare gezaaid. Verrassend is dat deze bieten ondanks de lage temperatuur zichtbaar beginnen te kiemen.

Relatief veel bieten gezaaid in Oldambt

In Flevoland was zo’n 1.000 hectare gezaaid, in het Oldambt 1.500 hectare. De overige 1.000 hectare ligt verspreid over Nederland. In het Oldambt is relatief veel gezaaid omdat de bovengrond van de zware klei er veelal mooi bij lag. De ondergrond was nog niet overal even droog.

Gezien het huidige weer verwacht Suiker Unie dat telers nog even geduld moeten hebben voordat de ondergrond echt droog is. Op lichte grond is nauwelijks iets gezaaid.