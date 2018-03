Delphy onderzoekt groene gewasbescherming

Delphy gaat de mogelijkheden onderzoeken van groene gewasbeschermingsmiddelen. Dat doet het adviesbureau samen met Hogeschool Karel de Grote in Antwerpen en Proefboerderij Rusthoeve in Colijnsplaat.

In het project worden verschillende methoden getest. Er worden diverse gewassen geteeld. Die worden geraffineerd, waarna de bestanddelen worden getest op hun werking als plantversterker of als ziektebestrijder. De gewassen worden geteeld op Rusthoeve. Hogeschool Karel de Grote en Avans Hogeschool in Breda voeren de raffinages en de analyses uit.

Bijeenkomst op 29 maart

De deelnemers aan het project willen naast het onderzoek ook een netwerk opzetten voor belanghebbenden die mee willen praten over de toekomst van het project. De eerste bijeenkomst met de stakeholders is gepland op 29 maart. Het project maakt deel uit van het interregionale (Nederland-Vlaanderen) project ‘Growing a green future’.