Bruinrot in aardappelen Egypte

Rusland blokkeert twee partijen aardappelen uit Egypte. Volgens Rusland zijn de aardappelen besmet met bruinrot.

Er geldt een invoerverbod voor aardappelen uit twee regio’s in Egypte vanwege de besmetting, meldt de nieuwssite Egypt Today. Het land exporteert ook veel vroege aardappelen naar de EU.

Rusland belangrijke afzetmarkt

Rusland is een belangrijke afzetmarkt voor de aardappelsector in Egypte. De waarde bedroeg vorig jaar $ 118 miljoen (€ 96 miljoen). Dat is ruim 2,5 keer zo veel als in 2016, toen de aardappelexport naar Rusland een waarde had van $ 45 miljoen (€ 37 miljoen). Het Egyptische ministerie van landbouw onderzoekt de bedrijven waar de aardappelen zijn geteeld.

Vaker last van bruinrot

Egypte heeft vaker last van bruinrot in aardappelen. In juni 2011 verbood Rusland de import van aardappelen uit Egypte vanwege bruinrot. Het verbod werd in 2012 weer opgeheven. In 2016 vond Jordanië bruinrot in aardappelen uit Egypte. Sinds mei 2017 mogen alleen geaccrediteerde boerderijen in Egypte groente of fruit leveren voor de export.