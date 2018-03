1 op 7 akkerbouwers heeft interesse in drones

Bijna 1 op de 7 akkerbouwers geeft aan geïnteresseerd te zijn in het inzetten van drones om hun teelten te optimaliseren.

Dit blijkt uit de AkkerbouwScanner van AgriDirect. In de enquete onder 275 akkerbouwers wordt onderscheid gemaakt in de mate van interesse. 12,3% van de akkerbouwers zegt geïnteresseerd te zijn in drones om teelten te verbeteren. Daarnaast geeft 1,1% aan zeer geïnteresseerd te zijn.

Bewerkingsfouten in beeld brengen

Drones geven perceelsbeelden vanuit de hoogte die op zich verhelderdend kunnen zijn. Ze kunnen bewerkingsfouten aan het licht brengen die anders vaak onopgemerkt zouden blijven. Uitgerust met spectraalcameras kunnen dronebeelden ook aan de basis staan van taakkaarten op basis waarvan plaatspecifiek kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen kunnen worden toegediend.

De interesse in drones is groter naar mate bedrijven groter zijn. Van bedrijven met 100 hectare grond is iets meer dan een kwart geïnteresseerd in het inzetten van drones (25,9%). Bij bedrijven in de categorie ‘tussen 10 en 20 hectare’ is net iets minder dan 1 op 10 geïnteresseerd.

Een enkele akkerbouwer heeft zelf een drone. Vaker wordt gebruik gemaakt van dronebedrijven luchtbeelden aanleveren.