Gerst in EU duurder dan tarwe

De tarwe-export vanuit de EU loopt moeizaam. Gerst is meer gevraagd en daardoor duurder dan tarwe.

Europese tarwe kan steeds minder meekomen op de wereldmarkt. De EU exporteerde in de week van 7 t/m 13 februari nog geen 240.000 ton zachte tarwe. De exportteller voor dit seizoen staat op 12,8 miljoen ton. Dat is 19% minder dan vorig seizoen. De Europese exporteurs hebben last van de oplopende eurokoers, waardoor importeurs kiezen voor goedkopere tarwe uit Rusland. De export wordt ook gehinderd door de grote voorraden in de wereld.

‘Druk op tarweprijs blijft’

Het Franse marktbureau Strategie Grains verwacht dat de druk op de tarweprijs dit hele seizoen aanhoudt. De export vanuit de EU blijft steken op 21,4 miljoen ton tarwe, schat het marktbureau. Dat is 11% minder dan vorig seizoen. Terwijl de EU dit seizoen 143 miljoen ton tarwe heeft geproduceerd, tegen 135 miljoen ton vorig seizoen.

Er is veel vraag is naar gerst, vooral vanuit China

EU exporteert meer gerst

Tekenend is dat gerst nu duurder is dan tarwe. Volgens de Europese Commissie stond de voergerstprijs in het Franse Rouen eind vorige week op € 168 per ton en de Franse maaltarweprijs op € 166. De Zwarte Zee-prijs voor gerst is € 164. Dat is € 2 meer dan de maaltarweprijs. De prijsindex van de International Grains Council (IGC) voor gerst is 212 punten, die voor tarwe blijft steken op 180. Er is veel vraag is naar gerst, vooral vanuit China. De EU exporteerde dit seizoen tot en met 13 februari bijna 3,5 miljoen ton gerst. Dat is 17% meer dan vorig seizoen.

Tekort aan neerslag

Of de voorspelling van Stratégie Grains over de tarweprijs uitkomt, is nog de vraag. Een tegenvallend groeiseizoen op het noordelijk halfrond kan de tarweprijs zo maar omhoog duwen. Dat was vorige week al even te zien. De tarwenoteringen gingen iets omhoog. Er is neerslag voorspeld in de tarweregio’s in de Verenigde Staten, maar er is veel neerslag nodig om het vochttekort op te heffen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) meldt berichten over een tekort aan neerslag in China, Iran en Irak. De wintertarwe in de EU heeft mogelijk wat vorstschade opgelopen. Dergelijke berichten ondersteunen de tarweprijs.