Bollentelers meten bodemvocht in emissieproject BOB

Op alle percelen in het project Bewust Organisch Bemesten (BOB) in de bollenstreek zijn bodemvochtsensoren geplaatst. Hiermee willen de deelnemende bollen- en vaste plantentelers de vochttoestand en de (fosfaat)uitspoeling in kaart brengen.

Het doel van project BOB is het voorkomen van emissies voor een betere waterkwaliteit en ecologie in poldersloten. Op de meeste percelen zijn inmiddels diverse organische meststoffen opgebracht. Sensoren om bodemvocht te meten De hoeveelheid vocht die de bodem kan bevatten, is onder meer afhankelijk van de grondsoort en het organischestofgehalte. De geplaatste sensoren meten het bodemvocht op zes dieptes. Op het perceel staat ook een weerpaal die de actuele gegevens van de bodemtemperatuur en neerslag meet. Foto: Delphy De adviseurs van Delphy stemmen hun beregeningsadviezen af op deze metingen. Door te meten op verschillende dieptes kan worden vastgesteld of er sprake is van een opgaande of neergaande waterstroom. Bij een neergaande waterstroom spoelen nutriënten naar de bodem uit. De metingen van de bodemvochtsensoren en de weerpalen gaan naar een centrale databank. Speciale software zet de gegevens om in een gebruikersvriendelijke grafieken en diagrammen die de telers ontvangen op hun computers of smartphone.