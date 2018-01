NVWA controleert strenger op rijenapparatuur

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat dit seizoen de keuringsplicht van apparatuur voor toediening gewasbeschermingsmiddelen strenger handhaven.

De keuringsplicht is in 2016 uitgebreid met onkruidstrijkers, rijenspuiten kleiner dan 3 meter, granulaat- en poederstrooiers.

Afgelopen jaar was de handhaving van apparatuur waarmee de keuringsplicht is uitgebreid vooral gericht op het informeren en waarschuwen. Met ingang van het komende teeltseizoen zal de NVWA bij overtreding van de keuringsplicht een schriftelijke waarschuwing of een bestuurlijke boete geven.

Na 3 jaar eerste keuring

Nieuwe apparatuur moet uiterlijk 3 jaar na de aankoopdatum voor het eerst zijn gekeurd. Vervolgens moet de apparatuur iedere 6 jaar opnieuw worden gekeurd.

Foto: Mark Pasveer

Keuren bij gecertificeerd keuringsstation

De NVWA raadt aan om, als dat nog niet is gebeurd, keuringsplichtige toepassingsapparatuur zo snel mogelijk te laten keuren, in ieder geval voordat de apparatuur wordt gebruikt. Het bedrijf dat de keuring uitvoert moet erkend zijn door Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (SKL). Handapparatuur, rugspuiten en apparatuur voor niet-professionele toepassing vallen niet onder de keuringsplicht

De vier belangrijkste voorschriften op een rij

De keuringsplicht geldt voor apparatuur specifiek bestemd voor de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen die professioneel wordt gebruikt.

De apparatuur wordt uiterlijk iedere 3 jaar gekeurd. Het keuringsbewijs is 3 jaar geldig na datum van uitgifte. In afwijking hiervan wordt laagvolume ruimtebehandelingsapparatuur, granulaat- en poederstrooiers, mechanisch voortbewogen onkruidstrijkers en neerwaartse spuitapparatuur met een spuitboom kleiner dan of gelijk aan 3 meter elke 6 jaar gekeurd en heeft het keuringsbewijs een geldigheid van 6 jaar na de datum van afgifte.

Voor apparatuur met een bouwjaar na 2013 geldt dat deze uiterlijk 3 jaar na de aankoopdatum voor het eerst is gekeurd.

Op handapparatuur en rugspuiten is de keuring niet van toepassing.