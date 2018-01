Gewassen werden goedkoper in 2017

Tarwe en katoen zijn de enige plantaardige grondstoffen die een prijsstijging laten zien in 2017 op de termijnmarkten. Alle andere grondstoffen zijn goedkoper geworden.

Vooral de mais- en suikerprijzen moesten veel inleveren. Dat blijkt uit een overzicht dat is gemaakt door nieuwssite Agrimoney. De site keek naar het verschil tussen de noteringen op de termijnmarkten van 2 januari 2017 en die van 29 december van de eerstaflopende termijncontracten.

Het beste scoort tarwe op de termijnmarkt in Sydney in Australië. Gerekend in Amerikaanse dollars steeg die notering vorig jaar met 26%.

Mais- en suikerprijzen kregen klappen

De mais- en suikerprijzen kregen vorig jaar de grootste klappen. Op de termijnmarkt in Johannesburg (Zuid-Afrika) noteerde witte mais op 29 december 44% lager dan op 2 januari 2017, gerekend in dollars. Bij gele mais was de prijsdaling 34%. In Chicago was de daling van de maisprijs veel kleiner. Daar lag het verschil op 0,4%. Ook suiker had het moeilijk in 2017. De notering van witsuiker op de termijnmarkt in Londen zakte 25%. De prijs van ruwe suiker in New York lag aan het einde van het jaar 22% lager dan aan het begin.

Stijging voor katoen

Ook andere plantaardige grondstoffen werden goedkoper op de termijnmarkten, zoals koffie (Londen: -21%), cacao (Londen: -13%), palmolie (Koeala Lumpur: -11%), sojabonen (Chicago: -5%) en koolzaad (Parijs: -3%). Naast tarwe liet alleen katoen een stijging zien van 11% op de termijnmarkt in New York.